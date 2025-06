Putin pronto a incontrare Zelensky per negoziati finali sul conflitto

In un gesto che potrebbe segnare una svolta cruciale, Vladimir Putin ha annunciato la sua disponibilità a incontrare Volodymyr Zelensky per negoziare la fine del conflitto ucraino. Tuttavia, il leader russo solleva dubbi sulla legittimità dell’accordo, chiedendosi chi sarà in grado di firmarlo. La scena internazionale si prepara a un possibile passo decisivo, ma le incognite sulla reale volontà e sulle condizioni rimangono. Resta solo da vedere come evolveranno i prossimi sviluppi.

Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con le maggiori agenzie internazionali, si è detto pronto ad incontrare quello ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per "porre fine" al conflitto. Lo riferisce l'agenzia Interfax. Ma "la domanda è chi firmerà" l'accordo, ha aggiunto il capo del Cremlino, mettendo in dubbio la legittimità di Zelensky, il cui mandato è scaduto nel maggio 2024 senza che si tenessero elezioni a causa della legge marziale.

