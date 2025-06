Putin | pronto a incontrare Zelensky ma in fase finale dei colloqui

In un contesto di tensioni e speranze di pace, Vladimir Putin si mostra disponibile a incontrare Volodymyr Zelensky nella fase finale dei negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina. Tuttavia, il leader russo solleva dubbi sulla legittimitĂ del presidente ucraino, insinuando che il suo mandato potrebbe influenzare la validitĂ di un eventuale accordo. La diplomazia si avvicina a un bivio cruciale, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

San Pietroburgo, 19 giu. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin si è detto pronto a incontrare Volodymyr Zelensky in una "fase finale" dei negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina, ma ha nuovamente messo in dubbio la legittimitĂ del presidente ucraino. Parlando a San Pietroburgo con la stampa straniera, Putin ha insinuato che Zelensky non avesse il diritto di firmare un accordo di pace, dato che il suo mandato quinquennale era scaduto a causa della legge marziale, un'idea che Kiev ha liquidato come "propaganda infondata". "Dobbiamo trovare una soluzione che non solo ponga fine al conflitto in corso, ma crei anche le condizioni per impedire che situazioni simili si ripetano a lungo termine", ha dichiarato Putin.

