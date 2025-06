Putin | Pronto a incontrare Zelensky l’Iran non ha chiesto aiuti militari

Nel cuore di San Pietroburgo, Vladimir Putin si è aperto a discussioni cruciali su scena internazionale, dai rapporti con l’Europa alla delicata situazione in Ucraina e al recente scontro tra Gerusalemme e Teheran. Mentre il mondo osserva attentamente, le sue parole rivelano un approccio strategico e una posizione di equilibrio, con segnali di apertura verso incontri con Zelensky e una Russia che mantiene uno sguardo attento e calcolatore sul fronte globale.

Ieri sera, a lato del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il Presidente russo Vladimir Putin si è intrattenuto nel consueto incontro con i giornalisti di varie agenzie stampa internazionali. Tanti i temi trattati, dai rapporti con i Paesi europei alla guerra in Ucraina, per arrivare infine al conflitto più recente fra Gerusalemme e Teheran. La posizione di Putin nella guerra fra Israele e Iran. Interrogato sul recente conflitto e sulle dichiarazioni di Trump e Netanyahu in merito alla «resa incondizionata» e al cambio di regime a Teheran da un giornalista di Reuters, il Presidente russo ha affermato: «In Iran nonostante la complessità della politica interna, notiamo un consolidamento della società attorno alla leadership politica del Paese; in secondo luogo, e questo è importante, le strutture sotterranee iraniane esistono e non è successo nulla. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Putin: “Pronto a incontrare Zelensky, l’Iran non ha chiesto aiuti militari”

In questa notizia si parla di: putin - pronto - incontrare - zelensky

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Putin: "Pronto a incontrare Zelensky, ma firma lui l'accordo?“ Vai su X

UCRAINA | Il presidente russo Vladimir Putin si è detto pronto ad incontrare quello ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per "porre fine" al conflitto. #ANSA Vai su Facebook

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina?; Putin: Nessuna paura per riarmo Nato. Incontrerò Zelensky solo a fine negoziati. LIVE; Ucraina, Putin: Pronto a incontrare Zelensky per concludere l'accordo | Il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia.

Putin: “Pronto a incontrare Zelensky, l’Iran non ha chiesto aiuti militari” - Il Presidente russo Putin apre a un incontro con Zelensky, ma solo al "momento opportuno", mentre "l'Iran non ha chiesto aiuto alla Russia" ... Da panorama.it

Putin: pronto a incontrare Zelensky, ma alla fine dei negoziati - Il leader russo non considera il riarmo della Nato come una “minaccia” per Mosca e sostiene che con Trump presidente Usa il conflitto non sarebbe scoppiato ... ilsole24ore.com scrive