Putin | Mediazione russa tra Iran e Israele per risolvere il conflitto

Vladimir Putin ha annunciato che la Russia si impegna attivamente come mediatrice tra Iran e Israele, cercando una soluzione che tuteli gli interessi di entrambe le nazioni. La sua volontà di dialogo e cooperazione si inserisce in un contesto di intensi contatti con i leader di questi Paesi e con Donald Trump, puntando a una stabilità duratura nella regione. La Russia vuole mediare per favorire la pace e la sicurezza globale.

La Russia prosegue i suoi contatti con l' Iran, Israele e con il presidente americano Donald Trump, e ritiene che si possa arrivare a una soluzione del conflitto che garantisca gli interessi sia dell'Iran sia di Israele. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro notturno con i rappresentanti delle maggiori agenzie di stampa internazionali. Lo riferiscono le agenzie russe. Putin ha ribadito che Mosca vuole mediare per trovare una soluzione del conflitto e ha detto che ha già presentato ai propri "partner" le opzioni che a suo parere possono garantire gli interessi iraniani nel settore dell'energia nucleare pacifica e attenuare le preoccupazioni di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin: Mediazione russa tra Iran e Israele per risolvere il conflitto

