Putin | L' Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare i loro siti nucleari sotterranei funzionano Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky

In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi. Nel frattempo, l'Ucraina si mostra aperta a colloqui con Zelensky, mentre la Russia mantiene aperti i canali di dialogo con Iran, Israele e Trump, convinta che una soluzione negoziata possa garantire interessi condivisi e stabilità nella regione.

La Russia prosegue i suoi contatti con l'Iran, Israele e con il presidente americano Donald Trump, e ritiene che si possa arrivare a una soluzione del conflitto che garantisca gli interessi sia.

Trump: "Ho parlato con Putin, ma non ci sarà pace immediata". Mosca ha proposto di partecipare al dialogo con l'Iran - In un mondo sempre più complesso e in tensione, le parole di Trump e Putin rivelano la delicatezza di un equilibrio instabile.

"Chi conosce la storia dell'Iran sa che il nostro popolo reagisce bene alle minacce". Sono queste le parole che la Guida suprema della Rivoluzione iraniana, Khamenei, ha rivolto al presidente americano Trump nel suo messaggio alla Nazione trasmesso dall

Khamenei in tv: Non ci arrenderemo mai | Trump: L'Iran chiede un incontro negli Usa | La smentita: Guerrafondaio | Da Teheran tre aerei in Oman; Dall'Iran mille droni e 400 missili su Israele, Trump: Per Teheran è tardi per negoziare. Khamenei: Non ci arrenderemo mai; Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice.

Putin: «L'Iran non ci ha chiesto aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a incontrare Zelensky» - La Russia prosegue i suoi contatti con l'Iran, Israele e con il presidente americano Donald Trump, e ritiene che si possa arrivare a una soluzione del conflitto che garantisca gli interessi

Trump approva i piani d'attacco sull'Iran. Khamenei: "La resa? Mai" | Putin: "Teheran non ha chiesto il nostro aiuto militare"