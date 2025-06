Putin incontrerà Zelensky a fine negoziati | in Russia cresce allarme recessione

Nelle stanze del Cremlino si respira un'aria di speranza e tensione: Vladimir Putin si prepara a incontrare Zelensky al termine dei negoziati, mentre in Russia si avverte il timore di una recessione crescente. La scena internazionale si fa più complessa, con segnali di apertura e tentativi di placare le acque tumultuose del conflitto ucraino. Resta da scoprire se questo passo potrà davvero cambiare le sorti della crisi, aprendo a un possibile nuovo capitolo di dialogo.

Segnali di apertura in quel del Cremlino, da dove il leader russo Vladimir Putin sembra voler tentare di placare le acque del conflitto con l'Ucraina. Iniziando la giornata con un appello al Presidente Usa, Donald Trump, ipotizzando un vis à vis che "sarebbe utile ma bisogna prepararlo", lo zar si è detto "pronto ad incontrare".

