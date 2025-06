Putin ' il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia'

Durante un incontro con le principali agenzie di stampa internazionali a San Pietroburgo, Vladimir Putin ha dichiarato che il riarmo della NATO non rappresenta una minaccia per la Russia. Il presidente russo ha anche affermato che chi sostiene che la Russia si prepari ad attaccare la NATO lo fa senza convinzione. Una posizione che invita a riflettere sulle reali dinamiche di sicurezza tra Mosca e l’alleanza atlantica.

In un incontro con le maggiori agenzie di stampa internazionali a San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non considerare il riarmo della Nato come una "minaccia per la Russia". Quanto a coloro che dicono che la Russia si prepara ad attaccare la Nato, "non lo credono nemmeno loro", ha aggiunto il capo del Cremlino, citato dall'agenzia Ria Novosti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin, 'il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia'

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Putin: 'Pronto incontrare Zelensky per concludere un accordo' - Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con le maggiori agenzie internazionali, si è detto pronto ad incontrare quello ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati ... Lo riporta ansa.it