Putin | Il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia | Ucraina | Mosca sta espandendo la sua presenza militare nell' Artico

In un contesto di tensioni crescenti, Putin rilancia il suo riarmo, mentre la NATO rafforza le sue frontiere. Mosca espande militarmente la presenza nell’Artico, acutizzando le sfide geopolitiche. Nella notte tra il 16 e il 17 giugno, l’attacco russo a Kiev ha causato 28 vittime, portando la guerra a nuovi livelli di gravità . Quali saranno le conseguenze di questa escalation sulla stabilità globale?

Il bilancio degli attacchi russi effettuati nella notte fra il 16 e il 17 giugno su Kiev sale a 28 morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia" | Ucraina: "Mosca sta espandendo la sua presenza militare nell'Artico"

In questa notizia si parla di: putin - riarmo - nato - minaccia

Ucraina, oggi i colloqui a Istanbul. Tregua, regioni contese, riarmo di Kiev: i punti sul tavolo. Ma Putin alla fine diserta (e Trump fa lo stesso) - Oggi a Istanbul, i colloqui sull'Ucraina si concentrano sulla tregua e sul riarmo di Kiev, con diversi punti cruciali sul tavolo.

Con il sostegno di Giorgia Meloni, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, vuole trascinare l’Italia in una folle corsa al riarmo, portando al 5% del PIL la spesa militare. Significa 132 miliardi di euro all’anno in armi, missili, carri armati e tecnologie bellich Vai su Facebook

Nei giorni scorsi, secondo quanto diffuso da "Il Fatto Quotidiano", Vladimir Putin, presidente della federazione Russa, ha fatto sapere che la pace si può conquistare facilmente: basta che l'occidente americanocentrico si impegni in forma scritta a non espander Vai su X

Putin, 'il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia'; Putin, 'il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia'; Guerra Ucraina - Russia, le news. Putin: “Pronto a colloqui anche con Zelensky, riarmo Nato non è minaccia”.

Putin, 'il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia' - In un incontro con le maggiori agenzie di stampa internazionali a San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non considerare il riarmo della Nato come una "minaccia per la Russia" ... Da ansa.it

Putin: 'Pronto incontrare Zelensky per concludere un accordo' - Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con le maggiori agenzie internazionali, si è detto pronto ad incontrare quello ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati ... Si legge su ansa.it