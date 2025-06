Putin frena Trump su attacco a Iran | strategia divide et impera per ottenere ok degli Usa su Ucraina e mantenere le alleanze militari con Teheran - RETROSCENA

Nel complesso mosaico geopolitico, Putin utilizza una strategia divide et impera per frenare Trump e mantenere alleanze con Teheran, nel tentativo di influenzare il conflitto in Medio Oriente e aprire nuovi margini di manovra. Dopo aver bloccato un attacco statunitense a Teheran, il leader del Cremlino si propone come mediatore, puntando a rafforzare la propria credibilità americana per consolidare la presa sull’Ucraina e riaffermare il suo ruolo di protagonista sulla scena internazionale.

Il leader del Cremlino si ritaglia uno spazio sempre piĂą di primo piano nel conflitto in Medio Oriente: dopo aver stoppato gli Usa sull'attacco a Teheran, lo zar punta a essere mediatore fra due fronti. Alla base, la volontĂ di guadagnarsi la fiducia statunitense per prendersi l'Ucraina Alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Putin frena Trump su attacco a Iran: strategia "divide et impera" per ottenere ok degli Usa su Ucraina e mantenere le alleanze militari con Teheran - RETROSCENA

In questa notizia si parla di: attacco - putin - frena - trump

Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco - In un contesto di tensione crescente, Putin mantiene le riserve strategiche mentre Kiev intensifica la propria offensiva.

Meloni frena sul coinvolgimento dell’Italia nella guerra all’Iran. Ciriani: “Prima il voto delle Camere”. Di Simone Canettieri Vai su Facebook

Trump: Putin è impazzito, missili su città ucraine. Mosca cadrà se tenta conquista di tutto il paese; Nuovo attacco a Sumy, dopo la strage. Trump annuncia proposte per fermare la guerra; Quel “tradimento” dell’America che frena la rivincita di Zelensky.

Trump approva i piani militari di attacco contro l'Iran, ma temporeggia per l'altolà di Putin, Khamenei: "Pagherete, non ci arrenderemo mai" - Gli Stati Uniti sarebbero pronti a colpire la Repubblica Islamica, anche se nulla è ancora certo: Putin ha frenato Washington sul ... Lo riporta informazione.it

Bomba atomica, Trump pronto a distruggere l’impianto nucleare di Fordow in Iran “con più attacchi” ma vuole certezze - Bomba atomica, Trump approva i piani militari di attacco all'Iran ma non c'è il via libera finale, ecco perché. Riporta msn.com