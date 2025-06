Putin assicura | L' Iran non ci ha chiesto aiuti militari

Vladimir Putin ha rassicurato che l'Iran non ha richiesto aiuti militari alla Russia, sottolineando un rapporto di amicizia e rispetto reciproco. Mentre Netanyahu suggerisce che la fine di Khamenei potrebbe accelerare la risoluzione del conflitto, le parole di Putin ribadiscono l’impegno della Russia nel mantenere un equilibrio delicato nella regione. La diplomazia continua a essere la chiave in un contesto così complesso e in evoluzione.

L'Iran non ha chiesto assistenza militare alla Federazione Russa. Lo ha assicurato il presidente Vladimir Putin: "I nostri amici iraniani non ci chiedono questo". Commentando le dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, secondo cui l'eliminazione di Khamanei porterebbe a una conclusione del conflitto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Putin assicura: "L'Iran non ci ha chiesto aiuti militari"

In questa notizia si parla di: putin - iran - chiesto - assicura

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

Prima e dopo i raid israeliani: le immagini dal satellite degli impianti nucleari e militari iraniani colpiti Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, sesto giorno | 'La battaglia ha inizio' risponde Khamenei all'ultimatum di Trump. A breve un discorso tv alla nazione; Guerra Israele-Iran, attacco di Trump a sito nucleare Fordo «possibile nel weekend». Missili dall'Iran colpisc; Hamas: Disponibili solo a tregua permanente. Smotrich ha chiesto di intensificare i combattimenti - Attacco USA in Yemen. Vasto incendio nel porto di Rass Issa.

Putin: «L'Iran non ci ha chiesto aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a incontrare Zelensky» - La Russia prosegue i suoi contatti con l'Iran, Israele e con il presidente americano Donald Trump, e ritiene che si possa arrivare a una soluzione del conflitto che garantisca gli interessi ... msn.com scrive

Putin: “Il potenziale atomico dell’Iran è intatto. Gli attacchi di Israele consolidano la loro leadership” - Il presidente russo dicie di essere pronto a incontrare il cancelliere tedesco Merz, anche se non considera gli europei come imparziali ... Come scrive repubblica.it