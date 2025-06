Putin apre a Zelensky | Incontro per concludere un accordo

In un gesto che potrebbe segnare una svolta nei negoziati, Putin apre alla possibilità di un incontro con Zelensky, ma solo nella fase conclusiva delle trattative. La proposta del leader russo accende le speranze di un avvicinamento tra le due parti, nel tentativo di trovare una soluzione condivisa al conflitto. Resta da capire se questa opportunità porterà a un accordo duraturo e quale sarà la risposta dell’Ucraina.

Il capo del Cremlino apre a un possibile incontro con il presidente ucraino ma solo nella fase finale dei negoziati

