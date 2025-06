Pulizia strade rimosse le auto dell’Asl Ma avevano il permesso

In un episodio che ha scosso Firenze, tre auto dell'Asl, autorizzate a sostare durante le pulizie stradali, sono state comunque multate e rimosse dalle forze dell'ordine, suscitando polemiche e dubbi sulla gestione delle autorizzazioni. Nonostante i permessi ben visibili, il fraintendimento ha evidenziato la complessità delle norme e il rispetto delle regole per i servizi essenziali. È urgente chiarire la situazione e tutelare il lavoro di chi opera per la salute pubblica.

Firenze, 19 giugno 2025 – Tre auto dell'Asl, a disposizione degli infermieri domiciliari della Casa della salute di viale Morgagni, "sono state multate e rimosse dalla polizia municipale di Firenze per il mancato rispetto del divieto di sosta per pulizia delle strade. Il tutto nonostante i mezzi esponessero sul vetro il permesso che consentiva la permanenza in strada anche durante le operazioni di lavaggio strade". A riferirlo è il NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che parla di "una situazione paradossale". "Da quando è iniziato il cantiere legato ai lavori del Pnrr - spiega il coordinatore di NurSind Toscana Centro salvatore Sequino - il parcheggio interno alla struttura, dove erano parcheggiate le auto aziendali, è diventato area di cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pulizia strade, rimosse le auto dell’Asl. “Ma avevano il permesso”

In questa notizia si parla di: strade - pulizia - rimosse - auto

La pulizia delle strade e i parcheggi introvabili: è caos multe - A Monza, la crescente insoddisfazione dei residenti per la difficoltà nel trovare parcheggio si intensifica, in particolare durante le fasce orarie di spazzamento strade.

“ZTL Fascia Verde – Blocco auto, caos politico e ingiustizia sociale” Un documento dettagliato che smaschera le contraddizioni del Comune di Roma, le... Vai su Facebook

Multate e rimosse tre auto dell'Asl in viale Morgagni; Pulizia strade a Firenze, il vigile sbaglia giorno e chiama il carroattrezzi. Auto rimosse, scatta il rimborso; Il clamoroso errore del vigile: raffica di multe ed auto rimosse. Cos'è successo.

Pulizia strade, rimosse le auto dell’Asl. “Ma avevano il permesso” - "sono state multate e rimosse dalla polizia municipale di Firenze per il mancato rispetto del divieto di sosta per pulizia delle strade. Da lanazione.it

Firenze, automobili dell’Asl portate via dai carri attrezzi nonostante il permesso - Tre automobili dell’Asl, a disposizione degli infermieri domiciliari della Casa della salute di viale Morgagni, sono state multate e rimosse dalla Polizia municipale di Firenze per il mancato rispetto ... Riporta 055firenze.it