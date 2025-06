Pugno di ferro con i ‘pallinari’ La sanzione di mille euro non basta Denunciati per gioco d’azzardo

L’estate porta non solo il caldo e le serate spensierate, ma anche vecchie abitudini che si credevano sconfitte. Nei viali della zona mare, i ‘pallinari’ tornano a sfidare la legge con giochi d’azzardo clandestini, rischiando sanzioni e denunce. Un fenomeno che richiede attenzione e interventi decisi, perché dietro a queste pratiche illegali si celano rischi per i cittadini e turisti. È ora di agire con fermezza per tutelare il nostro territorio…

Gioco d’azzardo all’aperto nei viali della zona mare. Il reato è nuovo, mentre i protagonisti sono vecchie conoscenze. Stiamo parlando dei ‘pallinari’. Anche quest’anno con l’arrivo dell’estate sono spuntati nei principali viali della zona mare dove alla sera i turisti fanno la classica passeggiata. Il gioco, come anche il trucco, è sempre il medesimo. C’è chi fa giare le campanelle con le palline, il complice che gioca e vince indovinando dove si trova la pallina, i ‘pali’ che guardano l’eventuale arrivo delle divise e il malcapitato giocatore che tenta la fortuna dopo alcune giocate ‘miracolose’ e perde tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pugno di ferro con i ‘pallinari’ . La sanzione di mille euro non basta. Denunciati per gioco d’azzardo

