Puglia stop ai lavori all’aperto in caso di caldo estremo | ordinanza misura di civiltà Flai Cgil sul provvedimento di Emiliano

La Puglia si mette in salvo contro il caldo estremo: con un’ordinanza firmata dal presidente Emiliano, le attività all’aperto vengono sospese durante i picchi di calore, proteggendo la salute di migliaia di lavoratori. Questa misura di civiltà e tutela concreta rappresenta un passo importante per garantire benessere e sicurezza sul lavoro. La Flai Cgil plaude a questa iniziativa, dimostrando che la tutela dei lavoratori è una priorità in ogni stagione.

Di seguito il comunicato: "È una misura di civiltà e di tutela concreta per migliaia di lavoratrici e lavoratori esposti ogni estate ai rischi del caldo estremo". Antonio Ligorio, segretario generale della Flai Cgil Puglia, commenta l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che vieta le attività lavorative all'aperto nei giorni in cui il sistema Worklimate segnala un rischio "alto" da stress termico. Il sindacato accoglie con favore la misura, sottolineando che da tempo chiede un intervento strutturale contro lo stress termico nei settori più esposti, in particolare in agricoltura e nei cantieri, dove il lavoro si svolge spesso in condizioni durissime.

