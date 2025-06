Pugilato Borracchini sconfitto in semifinale Brahimaj interrompe il suo sogno

La strada verso il titolo regionale si interrompe bruscamente per Cristian Borracchini, che in semifinale si piega al forte avversario Faton Brahimaj. Dopo aver conquistato due titoli toscani consecutivi, l’alfiere della Pugilistica Sanseverino Scardigli vede sfumare il sogno di un tris. Nonostante la sconfitta, Borracchini dimostra ancora una volta il suo valore e la sua tenacia, pronto a ripartire più carico che mai.

Si ferma in semifinale la corsa verso il titolo regionale per Cristian Borracchini, che non riesce quindi a calare il tris dopo i due campionati toscani vinti negli scorsi anni. L'alfiere della Pugilistica Sanseverino Scardigli si è infatti dovuto arrendere, nella categoria 71 chilogrammi al pugile kosovaro Faton Brahimaj, residente ad Arezzo ed allievo del maestro Orlando Fiordigiglio. Dopo la netta vittoria ai punti nei quarti di finale su Lorenzo Tumminaro della Padariso Boxe Lastra a Signa, Borracchini non ha infatti potuto nulla contro la prova davvero solida e concreta di Brahimaj. "Il match è stato netto, e va dato merito all'avversario per l'ottima prova – commenta il direttore sportivo della Pugilistica Sanseverino Scardigli, Giancarlo Piermaria – Ma onore comunque a Borracchini, che ha dato tutto sul ring e, pur non riuscendo a trovare il giusto ritmo, ha dimostrato carattere, coraggio e voglia di non mollare mai.

