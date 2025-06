Publiacqua | Attenzione alle truffe a Prato

Publiacqua avverte i cittadini di Prato di prestare massima attenzione alle truffe: recentemente, una residente ha segnalato un falso tecnico che cercava di entrare in casa con scopi sospetti. Ricordiamo che nessuno dei nostri operatori effettua richieste di accesso senza previa comunicazione ufficiale. La sicurezza dei nostri utenti è la nostra priorità , perciò diffidate da chi si presenta come nostro rappresentante senza adeguata verifica. Restate vigili e proteggete la vostra casa.

Prato, 19 giugno 2025 – Publiacqua invita a fare massima attenzione alle truffe. In una nota si fa riferimento al fatto che una cittadina residente a Prato ha segnalato di “aver ricevuto oggi una richiesta di ingresso nella sua abitazione da parte di una persona, che si è qualificata come tecnico di Publiacqua, al fine di chiudere l’acqua in casa per intervenire su un guasto in una via limitrofa”. Publiacqua ricorda ai cittadini che “nessuno dei nostri incaricati interviene sugli impianti interni e che nessuno dei suoi incaricati entra all’interno delle proprietà private”. L'azienda, nella nota, invita dunque i cittadini “a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it