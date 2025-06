PSVITA Ship of Harkinian Vita v1.0 | Il Porting di Ocarina of Time Arriva su PS Vita

Preparati a rivivere le avventure di Zelda come mai prima d'ora: il porting di Ocarina of Time su PS Vita attraverso Ship of Harkinian offre un'esperienza migliorata, ricca di nuove possibilità e supporto per mod. Grazie al lavoro di sviluppatori appassionati come Rinnegatamante, questa versione personalizzata rende accessibile un classico intramontabile su una piattaforma portatile. Scopri come questa innovazione apre nuove frontiere nel mondo dei retrogaming e delle emulatori.

Ship of Harkinian è un sourceport di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, basato sul lavoro di decompilazione del gioco originale per Nintendo 64. Questo progetto introduce numerosi miglioramenti e supporto per mod, portando una versione potenziata del classico titolo Zelda su diverse piattaforme. La versione per PlayStation Vita, sviluppata da Rinnegatamante, si basa su una build personalizzata di Ship of Harkinian (circa la versione Khan Charlie 6.1.2 ), ottimizzata per le capacità hardware della console portatile di Sony. Requisiti. Per poter giocare a Ship of Harkinian Vita, è necessario: libshacccg.

