Psicoterapia e giovani | uno spazio per sfogarsi capirsi e rinascere

psicoterapia e giovani: uno spazio per sfogarsi, capirsi e rinascere. In un mondo che corre veloce e impone prestazioni continue, prendersi cura della salute mentale non è un lusso, ma una priorità. Tuttavia, molti giovani affrontano ancora ostacoli economici e culturali nel cercare aiuto, aggravando una crisi sempre più urgente. Secondo i dati Istat, ...

In un mondo che corre veloce e pretende prestazioni costanti, prendersi cura della propria salute mentale non è un lusso, ma una necessità. Eppure, per molti giovani, accedere a un aiuto psicologico resta ancora oggi un percorso complesso, ostacolato da barriere economiche e culturali. Un’emergenza tra i giovani. Negli ultimi anni, la salute mentale giovanile è precipitata in una crisi profonda e troppo spesso trascurata. Secondo i dati Istat, la percentuale di adolescenti tra i 14 e i 19 anni in condizioni psicologiche critiche è passata dal 13,8% nel 2019 al 20,9% nel 2021. Un dato che dimostra quanto la pandemia da Covid-19 abbia aggravato un disagio già esistente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Psicoterapia e giovani: uno spazio per sfogarsi, capirsi e rinascere

In questa notizia si parla di: giovani - psicoterapia - spazio - sfogarsi

Psicoterapia e giovani: uno spazio per sfogarsi, capirsi e rinascere.

"Spazio ai giovani" resta chiuso, ma è possibile incontrare gli operatori - Il Centro Aggregativo Spazio ai Giovani, nella ex scuola di San Giovanni alla Vena, al momento resta chiuso per le disposizioni anti- Si legge su lanazione.it

Spazio di formazione e confronto: "Giovani +": il 23 l’inaugurazione - È il nuovo "Giovani +", il progetto che verrà inaugurato giovedì 23 gennaio alle 17 ai Vecchi Macelli (casottino F – ingresso da Largo Spadoni). Secondo lanazione.it