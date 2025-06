PS4Disponibile PS4HEN VTX 2.15 Release 1.0360 by EchoStretch

Se sei appassionato di modding e desideri portare la tua PlayStation 4 a un livello superiore, la nuova versione di PS4HEN VTX di EchoStretch è ciò che fa per te. Con il rilascio della release 1.0360, potrai usufruire di un kernel exploit completamente funzionante e compatibile con firmware da 5.05 a 12.02. Scopri tutte le novità e i miglioramenti che ti permetteranno di espandere le funzionalità della tua console. Continua a leggere per scoprire come sfruttare al massimo questa potente tool!

EchoStretch ha rilasciato una nuova versione del famoso exploit PS4HEN VTX, ora aggiornato alla release 1.0360. Questo jailbreak offre un kernel exploit completamente funzionante con payload Homebrew Enabler, compatibile con i firmware da 5.05 fino alla 12.02. Novità e Fix. Fix per eventhandlerregisteraddr. Merge di un pull request da StevenMiller123 per correggere gli offset. Funzionalità Supportate. Homebrew Enabler – Esegui applicazioni homebrew Jailbreak – Sblocca il potenziale della tua PS4 Sandbox Escape – Supera le restrizioni del sistema Debug Settings – Attiva menu di debug External HDD Support – Usa HDD esterni per giochi e app VR Support – Compatibilità con PlayStation VR Remote Package Install – Installa pkg in remoto Rest Mode Support – Supporto per la modalità riposo External HDD Format Support – Formatta dischi esterni Bypass Firmware Checks – Ignora i controlli di aggiornamento Debug Trophies Support – Sblocca trofei in debug sysdynlibdlsym Patch – Patch per funzioni di sistema UART Enabler – Abilita debug via UART Never Disable Screenshot – Screenshot sempre attivi Remote Play Enabler – Abilita Remote Play Disable ASLR – Disattiva randomizzazione della memoria Come Installare.

