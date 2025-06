PS4 PPPwnUI 3.33 by aldostools | Tutte le Novità per Sfruttare PS4HEN VTX e GoldHEN su 5.05-12.02

Se sei appassionato di hacking e jailbreak su PS4, non puoi perdere le ultime novità di PPPwnUI 3.33 modded di aldostools. Questa versione aggiornata semplifica ulteriormente il processo di exploit, integrando nuove funzionalità come l’opzione per scegliere tra PS4HEN PPPwn-VTX o VTX, e il salvataggio automatico delle preferenze. Scopri come sfruttare al massimo il tuo firmware 505 1202 e portare la tua console a un livello superiore, grazie alle innovazioni più recenti.

PPPwnUI, l’interfaccia grafica per l’exploit PPPwn su PS4, è stata aggiornata alla versione 3.33 modded da aldostools, con numerose novità e miglioramenti per semplificare il processo di jailbreak su diversi firmware. Novità Principali. Aggiornamento a PS4HEN VTX PPPwn 1.0360 by @StretchEcho Aggiunta opzione per scegliere tra PS4HEN PPPwn-VTX o VTX Salvataggio automatico delle ultime opzioni selezionate alla chiusura della finestra GoldHEN 2.4b18.3 by @SiSTR0 PS4HEN VTX 2.1.5 Release 1.0360. Supporto per firmware 5.05, 6.72 fino a 12.02. ASLR disabilitato. Aumento del limite di profondità delle directory da 9 a 64. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

