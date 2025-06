Prysmian 500 milioni di dollari per nuovo impianto in Texas

Prysmian fa un grande passo avanti con un investimento di 500 milioni di dollari nel nuovo impianto in Texas, segnando una svolta strategica nella sua evoluzione. Questo progetto rafforzerĂ la posizione dell'azienda come fornitore di soluzioni integrate per la transizione energetica e il potenziamento delle infrastrutture negli Stati Uniti. La decisione testimonia l'impegno di Prysmian nel guidare il futuro energetico del continente, aprendo nuove opportunitĂ di crescita e innovazione. Prevista...

Prysmian annuncia un investimento di 500 milioni di dollari (435,63 milioni di euro) per l'espansione del sito produttivo di Encore Wire in Texas a McKinney, nei pressi di Dallas. Un "passo strategico" - viene spiegato - nell'evoluzione dell'azienda da produttore di cavi a "fornitore di soluzioni integrate per supportare la transizione energetica, la crescita dei data center e il rafforzamento delle reti elettriche negli Stati Uniti". Prevista costruzione di un nuovo stabilimento di oltre 60mila metri quadrati per la produzione di cavi di media tensione, con un "significativo incremento della capacitĂ produttiva e la creazione di 120 nuovi posti di lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prysmian, 500 milioni di dollari per nuovo impianto in Texas

In questa notizia si parla di: milioni - prysmian - dollari - texas

Prysmian, 500 milioni di dollari per nuovo impianto in Texas; Prysmian rilancia sugli USA, USD500 milioni su Encore Wire; Prysmian acquista statunitense Channell Commercial per 950 milioni USD.

Prysmian, 500 milioni di dollari per nuovo impianto in Texas - Prysmian annuncia un investimento di 500 milioni di dollari (435,63 milioni di euro) per l'espansione del sito produttivo di Encore Wire in Texas a McKinney, nei pressi di Dallas. Si legge su ansa.it

Prysmian acquisisce channell commercial corporation per 950 milioni di dollari - Prysmian ha finalizzato l’acquisizione della texana Channell Commercial Corporation, specializzata in soluzioni per la fibra ottica, per 950 milioni di dollari. Lo riporta borse.it