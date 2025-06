Pruzzo senza entusiasmo | Bonny? È quello che offre il mercato italiano

Roberto Pruzzo si svela critico sul mercato italiano, sottolineando come Bonny rappresenti una delle poche valide opzioni finora offerte dal panorama nazionale. Nonostante l’incertezza, l’ex centravanti analizza con pragmatismo le potenzialità del giovane attaccante, che potrebbe presto vestire la maglia dell’Inter. In un contesto di scarsa innovazione, Bonny emerge come una soluzione concreta, anche se non priva di limiti, nel tentativo di rilanciare il calcio italiano.

Pruzzo parla di Bonny, che potrebbe presto diventare un giocatore dell’Inter. L’ex centravanti non si entusiasta più di tanto. MERCATO ITALIANO – Roberto Pruzzo a Radio Radio Mattino Sport e News parla così di Bonny verso l’Inter: « Ci stavano dietro in tanti, ha fatto bene, non ha fatto chissà tanti gol, ma è quello che offre il mercato italiano. Ad esempio vedevo anche Lucca, che ha una cifra esagerata. Offre poco il calcio italiano e Bonny ha una sua logica, il nostro campionato, sugli attaccanti, è militato. Chivu lo ha allenato, sa qual è il suo potenziale. Ci sono delle realtà in questo momento che hanno un vantaggio enorme. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pruzzo senza entusiasmo: «Bonny? È quello che offre il mercato italiano»

In questa notizia si parla di: pruzzo - bonny - mercato - italiano

Pruzzo è certo: 'La Juventus prenderà un ex difensore della Fiorentina' - Quest’oggi l’ex attaccante di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo, durante un collegamento con Radio Radio, ha rivelato un’operazione di mercato in dirittura d’arrivo. Scrive calciomercato.com

Roberto Pruzzo, premiato ad Assisi, non ha dubbi: «Che coppia Gasp-Ranieri, Conte può vincere ancora, Inzaghi ha fatto bene a lasciare l'Inter» - Metti una serata con Roberto Pruzzo, 'O Rei de Crocefieschi entrato nella storia del calcio italiano da attaccante ... Si legge su msn.com