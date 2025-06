Provenzano | Contrari al terzo mandato per ragioni sistemiche

Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del PD, ribadisce un principio fondamentale: il no al terzo mandato non nasce da questioni personali, ma da ragioni di stabilità e healthy democracy. In un panorama globale, i limiti ai mandati sono strumenti essenziali per evitare derive autoritarie e concentrazione di potere. Ma quali sono le implicazioni di questa posizione nel contesto politico italiano? La risposta apre un dibattito cruciale sulla tenuta delle istituzioni e la tutela della democrazia.

ROMA – “La posizione del Pd è molto chiara: noi siamo contrari al terzo mandato non per ragioni personali di questo o quel candidato ma per ragioni sistemiche”. E’ quanto ha detto il responsabile Esteri del Pd ed ex ministro, Giuseppe Provenzano (foto), ospite al programma tv ‘Start’ di Sky Tg24. “In tutto il mondo, quando c’è un’elezione diretta, ci sono dei limiti ai mandati per evitare concentrazioni di potere”, ha poi concluso Provenzano. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Provenzano: “Contrari al terzo mandato per ragioni sistemiche”

In questa notizia si parla di: ragioni - contrari - terzo - mandato

Terzo mandato, il poker di Meloni: "Così il Pd va in tilt in Puglia e Campania". La premier manda Lollobrigida e Donzelli a parlare con Calderoli: "Apertura al tris dei governatori". FI contraria. Scossa sul fine vita. Di Simone Canettieri Vai su Facebook

Provenzano, contrari al terzo mandato per ragioni sistemiche; Provenzano, contrari al terzo mandato per ragioni sistemiche; Provenzano, contrari al terzo mandato per ragioni sistemiche.

Provenzano, contrari al terzo mandato per ragioni sistemiche - "La posizione del Pd è molto chiara: noi siamo contrari al terzo mandato non per ragioni personali di questo o quel candidato ma per ragioni sistemiche". Secondo ansa.it

TERZO MANDATO, FORZA ITALIA È CONTRARIA: “NON È NEL PROGRAMMA” - Forza Italia conferma la totale contrarietà al terzo mandato. Si legge su opinione.it