Provedel Juventus non si placano le voci sul portiere della Lazio | l’incastro di mercato che potrebbe portarlo in bianconero I dettagli

Il mercato della Juventus infiamma le speculazioni: il nome di Provedel, portiere della Lazio, torna prepotentemente alla ribalta come possibile rinforzo tra i pali bianconeri. Un’ipotesi che si fa strada in vista di un futuro senza Mattia Perin, pronto a cercare nuove opportunità . Tutti i dettagli e gli aggiornamenti più recenti su questa suggestiva trattativa, che potrebbe ridisegnare le gerarchie tra i portieri della Juventus.

Secondo il Corriere dello Sport per sostituirlo i bianconeri pensano tra gli altri anche a Ivan Provedel, che in questa stagione ha via via perso il suo posto da titolare alla Lazio. La pista è chiaramente da monitorare.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

