Protesta per il fallimento del Brescia | foglio di via a tre ultras contrari alla fusione

In un clima di tensione crescente, Brescia si trova al centro di una protesta senza precedenti. Tre ultras della storica curva Nord sono stati banditi dalla città, segnando una svolta decisa contro le manifestazioni di disappunto legate alla fusione e ai recenti disordini. La decisione del Questore Sertori mira a tutelare l’ordine pubblico, ma apre un dibattito acceso sulla libertà di espressione e il rapporto tra tifosi e istituzioni.

Brescia, 19 giungo 2025 – Tre esponenti di spicco degli ultras "Brescia 1911 ex Curva Nord" sono stati allontanati dalla città con divieto di ritorno per decisione del Questore di Brescia Paolo Sertori. Uno di loro non potrà fare rientro a Brescia per tre anni e due per quattro. Il provvedimento, firmato ieri, arriva dopo i disordini del 9 giugno in Piazza della Loggia, dove una cinquantina di tifosi ha inscenato una protesta violenta contro una possibile fusione tra squadre di calcio bresciane, ipotizzata nei giorni scorsi dopo le vicissitudini passate dal Brescia Calcio. Il gruppo, guidato dai tre ultras finiti nei guai si è radunato senza preavviso sotto i portici del Comune, dove era in corso un incontro tra il primo cittadino di Brescia Laura Castelletti e alcuni imprenditori proprietari di squadre di serie C: il Lumezzane, l’Ospitaletto e la Feralpi Salò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it