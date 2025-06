Pronto soccorso pretende di essere visitata subito e aggredisce un medico | arrestata

In un episodio che ha scioccato l’opinione pubblica, una donna ha aggredito un medico al pronto soccorso dopo essere stata rifiutata una visita immediata. L’episodio ha portato all’arresto della donna, accusata di lesioni a pubblico ufficiale. Questo incidente sottolinea l’importanza di mantenere la calma e il rispetto nelle strutture sanitarie, anche in situazioni di forte stress. La vicenda continua a far discutere sull’importanza di un confronto civile in ambienti così delicati.

Avrebbe preteso di essere visitata subito e al rifiuto da parte del personale avrebbe aggredito un medico causandogli ferite giudicabili guardibili in dieci giorni. Per questo una donna originaria dell'est Europa è stata arrestata con l'accusa di lesioni personali a pubblico ufficiale ed. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Pronto soccorso, pretende di essere visitata subito e aggredisce un medico: arrestata

