Pronostico Seattle Sounders-Atletico Madrid | non sono ammessi passi falsi

Se l'Atletico Madrid desidera riscattarsi e mantenere vive le speranze di qualificazione, una vittoria contro i Sounders è d'obbligo. La sfida tra due formazioni determinate si preannuncia accesa, e non sono ammessi passi falsi per entrambe. Con un occhio attento alle tattiche e alla motivazione, chi avrà la meglio? Scopriamo insieme il pronostico di questa partita cruciale.

Seattle Sounders-Atletico Madrid è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:00 (ora italiana): pronostico. È stato un esordio da incubo quello dell' Atletico Madrid al Mondiale per Club. Sì, è vero, di fronte gli uomini del Cholo Simeone avevano i neocampioni d'Europa del PSG – ad oggi la miglior squadra del pianeta – ma la prestazione dei Colchoneros è stata davvero inconsistente. Oblak e compagni non hanno praticamente mai visto la palla (26% di possesso) e non sono riusciti neppure a chiudere gli spazi, cosa che di solito gli riesce abbastanza bene.

