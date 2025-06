Pronostico Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | vince il giallo più acceso

Il duello tra Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund promette scintille nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025. Dopo il debutto vincente dei sudafricani, la sfida si fa ancora più avvincente, con i gialloneri pronti a riscattarsi e conquistare il risultato favorevole. Chi uscirà vittorioso? Il nostro pronostico indica che...

Mamelodi-Borussia Dortmund è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca sabato alle 18:00. Formazioni e pronostico E' stato un debutto vincente quello del Mamelodi contro l'Ulsan, e noi de Ilveggente.it vi avevamo anche pronosticato il risultato esatto. Lo 0-1 era scritto nelle stelle quasi. Ma dopo la gioia arriva la delusione, ci sono pochi dubbi. Pronostico Mamelodi-Borussia Dortmund: vince il giallo più acceso (Lapresse) – Ilveggente.it Il derby giallo se lo prenderà il Borussia Dortmund. Pochi dubbi su questa seconda partita per queste due squadre al Mondiale per Club, pure perché c'è un'altra questione in mezzo.

