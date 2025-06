Pronostico Los Angeles-Esperance Tunis | primo incrocio prima vittoria

Il confronto tra Los Angeles e Esperance Tunis, in scena nella notte tra venerdì e sabato alle 00:00, promette scintille. Con una rosa ricca di talenti in grado di cambiare le sorti del match in un lampo, i californiani partono con i favori del pronostico. Dall'altra parte, l'Esperance si affida alla compattezza e all’esperienza, ma potrebbe trovare difficile contenere l’impeto degli americani. Quindi è evidente che,...

Los Angeles-Esperance Tunis è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 00:00. Formazioni e pronostico La questione è molto semplice, lo sappiamo: il Los Angeles ha in rosa del giocatori importanti che possono decidere la partita in qualsiasi momento. A differenza dell’Esperance Tunis che questo tipo di elementi in rosa non ce li ha. Quindi è evidente che, anche se di poco comunque, ci sia una squadra favorita. (Lapresse) – Ilveggente.it E questa, inoltre, dopo le due sconfitte che queste due squadre hanno rimediato al debutto, decisiva. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Los Angeles-Esperance Tunis: primo incrocio, prima vittoria

