Pronostico Flamengo-Chelsea | si decide il primo posto

Il duello tra Flamengo e Chelsea, in programma venerdì alle 20:00 ora italiana, si preannuncia decisivo per il primo posto del gruppo D nel Mondiale per Club 2025. Con entrambe le squadre a punteggio pieno dopo la prima giornata, il match promette emozioni e spettacolo, determinando chi otterrà il vantaggio nella corsa alla qualificazione. Tutto come da pronostico, ma chi avrà la meglio?

Flamengo-Chelsea è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca venerdì alle 20:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming. Tutto come da pronostico. Il gruppo D finora non ha riservato sorprese con le due favorite per il passaggio del turno, Flamengo e Chelsea, a punteggio pieno dopo i primi 90 minuti della fase a gironi. Identico anche il risultato con cui il club di Rio de Janeiro e quello di Londra si sono imposti sui rispettivi avversari, Espérance Tunisi e Los Angeles FC: due reti a zero.

Pronostico Flamengo-Espérance Tunisi: l’attacco prolifico fa ben sperare - Il Flamengo, con un attacco prolifico e una forma invidiabile, si prepara ad affrontare l'Espérance Tunisi nella prima giornata del Mondiale per Club 2025.

Flamengo, debutto con vittoria nella notte: De Arrascaeta e Araujo decisivi; la prossima giornata scontro con il Chelsea per il primo posto - Flamengo, debutto con vittoria nella notte: De Arrascaeta e Araujo decisivi per i brasiliani; la prossima giornata scontro con il Chelsea per il primo posto Il Flamengo debutta al Mondiale per Club co ... Da calcionews24.com