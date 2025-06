Pronostico Bayern Monaco-Boca Juniors | cambia solo la forma

Preparati a vivere un match emozionante tra il Bayern Monaco e il Boca Juniors, due colossi del calcio mondiale che si sfideranno nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La sfida, in programma tra venerdì e sabato alle 03:00, promette spettacolo e colpi di scena. Dopo il sorprendente successo con l'Auckland, il Bayern si trova ora di fronte a un avversario più duro. Cambia solo la forma, ma la sostanza resta invariata: questa partita potrebbe riscrivere le sorti del torneo.

