Progetto per le scuole contro la violenza sulle donne | la Regione stanzia 1,5 milioni

Il progetto “Arte: di ogni Genere” torna nelle scuole dell’Isola, con un obiettivo chiaro: usare la creatività come veicolo potente per promuovere legalità, rispetto e tutela delle donne. Con un finanziamento di 15 milioni di euro, la regione rinnova il suo impegno contro la violenza di genere, coinvolgendo studenti di ogni età in un percorso di educazione empatica e consapevole. Un’occasione preziosa per costruire un futuro più giusto e rispettoso, dove ogni differenza è valore.

La creatività come strumento per educare alla legalità, alle differenze e al rispetto delle donne. Torna, per il secondo anno consecutivo, nelle scuole di ogni ordine e grado dell'Isola, il progetto "Arte: di ogni Genere", fortemente voluto dall'assessorato dell'Istruzione e della Formazione.

