Professore non si presenta alla Maturità 2025 a Pesaro trovato morto in casa dopo l' allarme dei colleghi

Una triste notizia scuote l’atmosfera della Maturità 2025 a Pesaro: un professore, impegnato negli esami, è stato trovato morto nella sua abitazione dopo che i colleghi avevano lanciato l’allarme. La tragedia solleva molte domande, ma le prime indagini indicano cause naturali. Un momento di riflessione e rispetto per una perdita improvvisa che coinvolge tutta la comunità scolastica e non solo.

