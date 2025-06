Professore non si presenta agli esami di maturità | trovato morto in casa a Pesaro

Professore scomparso all'improvviso e ritrovato senza vita nella sua abitazione a Pesaro: un evento che ha sconvolto l'intera comunità scolastica. L'assenza ingiustificata durante gli esami di maturità ha acceso i riflettori su un mistero ancora irrisolto, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa tragedia. La scoperta è avvenuta questa mattina, gettando un'ombra di tristezza e inquietudine sul mondo dell’istruzione e sulla piccola città marchigiana.

Avrebbe dovuto essere presente per gli esami di maturità all'Istituto Alberghiero "Santa Marta" di Pesaro, ma di lui non si avevano notizie. L'assenza improvvisa e ingiustificata di un docente ha allarmato i colleghi, che, non riuscendo a contattarlo, hanno allertato le forze dell'ordine. La tragica scoperta nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando la polizia si è recata presso l'abitazione dell'uomo, situata nella zona mare di Pesaro, in via Picciola. Entrati nell'appartamento, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita del professore disteso sul letto.

In questa notizia si parla di: esami - maturità - pesaro - professore

