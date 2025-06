Professore fa togliere il velo alle studentesse durante l’esame | scoppia il caos

Un episodio che ha acceso un acceso dibattito sulla libertà e i diritti delle studentesse. Durante un esame all’Université libre de Bruxelles, un professore ha chiesto alle studentesse velate di mostrare le orecchie per verificare l'assenza di auricolari, scatenando proteste e polemiche. La questione ha coinvolto anche il Ministro, che si è espresso sulla delicata tematica, aprendo un dibattito su rispetto, privacy e libertà accademica. È solo l'inizio di un confronto necessario.

Caos all'università: professore chiede a studentesse velate di mostrare le orecchie durante un esame. È polemica, interviene il Ministro Scoppia la polemica all'Université libre de Bruxelles (ULB): un professore ha scatenato un vero e proprio putiferio chiedendo a studentesse velate di mostrare le orecchie durante un esame. Il motivo? Verificare che non indossassero auricolari. Una richiesta che ha generato un'ondata di sdegno, con alcune studentesse che si sono rifiutate, denunciando discriminazione e violazione della libertà religiosa.

