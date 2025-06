Processo ultrà Milan | 4 anni di reclusione per Rosiello l’ex bodyguard di Fedez

Assieme a Christian Rosiello, condannati anche Francesco Lucci, fratello di Luca, e Riccardo Bonissi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Processo ultrà Milan: 4 anni di reclusione per Rosiello, l’ex bodyguard di Fedez

In questa notizia si parla di: rosiello - processo - ultrà - milan

Processo ultrà, chiesti 4 anni e 10 mesi di reclusione per l’ex bodyguard di Fedez Christian Rosiello - Il processo agli ultrà coinvolge Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, richiesto a 4 anni e 10 mesi di carcere.

Processo ultrà: quattro anni a Rosiello, ex bodyguard di Fedez. Condannati anche il fratello di Lucci e Bonissi Vai su X

Il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha chiesto 10 anni di reclusione per Luca Lucci, storico capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni Vai su Facebook

Inchiesta ultrà Milan, condanna di 4 anni a Rosiello: ex bodyguard di Fedez; Quattro anni a ultrà milanista ex bodyguard di Fedez; Inchiesta 'Doppia curva': tre condanne per ultras Milan tra cui ex bodyguard Fedez, Christian Rosiello.