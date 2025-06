Processo scontri Casapound chieste 17 condanne a Bari

La Procura di Bari chiede 17 condanne nel processo contro membri di Casapound coinvolti in scontri e aggressioni, evidenziando il contrasto tra idee e violenza. Con pene che variano da 1 anno e 8 mesi a 2 anni, il caso mette in luce le sfide della giustizia nel fronteggiare l'estremismo. Per approfondire i dettagli di questa delicata vicenda, continuate a leggere.

La Procura di Bari ha¬†formulato la richiesta di 17 condanne, per¬†riorganizzazione del partito fascista e lesioni personali,¬†nell'ambito del processo ad altrettanti membri della sede barese di Casapound. I pm, riporta l'Ansa,¬†hanno chiesto condanne che vanno da¬†2 anni ad un anno e 8 mesi. Per. 🔗 Leggi su Baritoday.it ¬© Baritoday.it - Processo scontri Casapound, chieste 17 condanne a Bari

