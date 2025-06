Processo Open Arms le motivazioni | Il divieto di ingresso di Salvini era illegittimo ma assegnazione porto sicuro spettava alla Spagna

Il processo Open Arms ha messo in luce importanti questioni sulla legittimità del divieto di ingresso di Salvini, giudicato ormai illegittimo dai giudici. La decisione sottolinea che l'assegnazione del porto sicuro spettava alla Spagna, e non all’Italia. Tuttavia, si evidenzia come restare in “ostinata attesa” di un porto nel nostro paese sia stato un errore. La vicenda apre un dibattito sul ruolo delle normative e sulla corretta gestione delle emergenze umanitarie.

L’assegnazione del Pos (poin of safety) non spettava all’Italia, e di conseguenza a Matteo Salvini, Open Arms sbagliò a restare in “ostinata attesa” di un porto sicuro nel nostro Paese, per questo i giudici hanno assolto il leader della Lega, non senza intervenire su alcuni argomenti: il divieto di ingresso in acque italiane era illegittimo, strumentale e basato su “mere congetture”. Non solo, la logica del concedere il Pos solo dopo aver ottenuto dagli altri paesi europei un accordo per la redistribuzione adottata dal governo Conte Uno e quindi anche da Salvini, non si basa su nessuna normativa e per questo “quanto meno opinabile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Processo Open Arms, le motivazioni: “Il divieto di ingresso di Salvini era illegittimo, ma assegnazione porto sicuro spettava alla Spagna”

