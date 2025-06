Processo Morandi i pm | La corrosione dei cavi non veniva verificata

I pm: "I controlli con tecniche riflettometriche erano inefficaci. Gli imputati dicevano: 'Mica viene giù davvero, c'è tempo!'".

Processo Morandi, parte la requisitoria dei Pm con la lettura dei nomi delle 43 vittime - Un momento di grande emozione e riflessione: a Genova, la requisitoria dei pm nel processo per la tragedia del Ponte Morandi prende il via con la lettura dei nomi delle 43 vittime, un tributo doveroso alle vite spezzate in un evento che ha segnato profondamente la città e l’Italia intera.

Processo Morandi, l'esperto del ministero: "Corrosione nota ma non facile da identificare"