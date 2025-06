Processo Cucchi appello depistaggi | confermata condanna al colonnello dei carabinieri Sabatino

Il processo d'appello sui depistaggi nel caso Cucchi si conclude con la conferma della condanna a un anno e tre mesi per il colonnello Sabatino dei Carabinieri, chiudendo un capitolo importante nella battaglia per verità e giustizia. La vicenda, che ha scosso l’Italia, mette in luce le ombre dietro una delle tragedie più dolorose degli ultimi anni. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale verso il rispetto dei diritti e la trasparenza nelle istituzioni.

Confermata la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino, nell'ambito del processo sui depistaggi relativi al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi. Il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre 2009, morì una settimana dopo all'ospedale Sandro Pertini. Questa. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Processo Cucchi, appello depistaggi: confermata condanna al colonnello dei carabinieri Sabatino

