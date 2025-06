Processo Cucchi appello depistaggi | confermata condanna a Sabatino

Il processo d'appello sui depistaggi nel caso Cucchi si conclude con la conferma della condanna a Sabatino, il colonnello dei Carabinieri coinvolto in uno dei capitoli più dolorosi della cronaca italiana. La sentenza rafforza la volontà di fare luce sulla vicenda di Stefano Cucchi e sulla lunga battaglia di verità e giustizia. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica, aprendo un nuovo capitolo nella ricerca di responsabilità e trasparenza.

I giudici di appello di Roma hanno confermato la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino nell'ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini. I giudici della Corte di Appello di Roma con la sentenza emessa hanno anche confermato la condanna a due anni e mezzo per un altro carabiniere, Luca De Cianni, e riconosciuto l’intervenuta prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e Luciano Soligo. Assolti invece Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, che erano stati condannati in primo grado a un anno e nove mesi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Processo Cucchi, appello depistaggi: confermata condanna a Sabatino

