Processo agli ultrà milanisti | condannati l’ex bodyguard di Fedez e il fratello di Luca Lucci

Il tribunale di Milano ha emesso sentenze significative nel processo agli ultrà del Milan, condannando figure di spicco come Francesco Lucci, fratello di Luca Lucci, ex capo ultrà, e Christian Rosiello, l’ex bodyguard di Fedez. Queste decisioni segnano un importante passo nella lotta contro la violenza sportiva e rafforzano il senso di giustizia. Ma cosa comporteranno queste condanne per il mondo del calcio e dello spettacolo?

Milano – Il Tribunale di Milano ha condannato a cinque anni e sei mesi di carcere Francesco Lucci - fratello di Luca ex capo ultrà del Milan, condannato nei giorni scorsi a 10 anni - e a quattro anni e 20 giorni Christian Rosiello, ex guardia del corpo del rapper Fedez (estraneo ai fatti), pena di tre anni e 8 mesi per Riccardo Bonissi. L’arrivo di Francesco Lucci per la sentenza del processo Doppiacurva, Milano 19 Giugno 2025 ANSAMATTEO CORNER I tre imputati, in uno dei filoni dell'inchiesta 'Doppia curva' sul tifo organizzato di San Siro, sono accusati di associazione per delinquere aggravata finalizzata a commettere una lunga serie di reati, tra cui estorsioni e pestaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Processo agli ultrà milanisti: condannati l’ex bodyguard di Fedez e il fratello di Luca Lucci

In questa notizia si parla di: fedez - ultrà - fratello - luca

Processo ultrà, chiesti 4 anni e 10 mesi di reclusione per l’ex bodyguard di Fedez Christian Rosiello - Il processo agli ultrà coinvolge Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, richiesto a 4 anni e 10 mesi di carcere.

Dieci anni ad Andrea Beretta, leader caduto degli ultrà dell’Inter (uno in più di quanto aveva chiesto la procura). Dieci anni a Luca Lucci, un tempo a capo degli ultrà del Milan. E dieci pure al suo vice, Daniele Cataldo. Ecco i primi verdetti dell'inchiesta “Doppia Vai su Facebook

Processo agli ultrà milanisti: condannati l’ex bodyguard di Fedez e il fratello di Luca Lucci; Inchiesta curve San Siro, condannati anche l’ex bodyguard di Fedez e il fratello di Lucci; Processo ultrà, mostrato in aula il video del pestaggio a Iovino.