Processo ACS alle battute finali | le difese negano accordi illeciti e peculato

Nel cuore della battuta finale del processo ACS, le difese si schierano con fermezza contro le accuse di accordi illeciti e peculato. Oggi ad Avellino, l’avvocato Frongillo ha difeso Mauro Aquino, ex presidente della Casa Sulla Roccia, sostenendo con vigore la sua innocenza e negando qualsiasi patto illecito con Gabrieli. La vicenda si avvia a un epilogo cruciale, in attesa delle decisioni che potrebbero cambiare per sempre il destino dei protagonisti.

Avellino – Si è svolta oggi l'udienza nel processo ACS, in cui l'avvocato Claudio Frongillo ha preso la parola per difendere Aquino Mauro, ex presidente della Casa Sulla Roccia, accusato di corruzione in concorso con Gabrieli. Frongillo ha negato ogni accordo illecito tra i due e ha sottolineato.

