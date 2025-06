Procedura d’infrazione per le armi da fuoco l’Ue invia al governo Meloni la lettera di costituzione in mora

L'Unione Europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell’Italia, inviando una lettera di costituzione in mora al governo Meloni. La causa? il mancato recepimento delle nuove disposizioni sulla regolamentazione delle armi da fuoco, fondamentali per il tiro sportivo e la caccia. Questa situazione mette a rischio la nostra nazione di fronte a possibili sanzioni e ripercussioni internazionali. È ora di capire come l’Italia risponderà a questa sfida.

Italia a rischio di una nuova procedura d’infrazione. La Commissione europea ha deciso di avviare l’iter inviando una lettera di costituzione in mora al governo guidato da Giorgia Meloni per il mancato recepimento di disposizioni della direttiva sulle armi da fuoco (2021555). Si tratta, principalmente, di fucili e pistole utilizzate per il tiro sportivo e la caccia. La direttiva Ue stabilisce le norme minime comune in materia di acquisizione, detenzione e scambio commerciale di armi per uso civile e, allo stesso tempo, mantiene elevati standard di sicurezza e protezione dagli atti criminali e dal traffico illecito di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Procedura d’infrazione per le armi da fuoco, l’Ue invia al governo Meloni la lettera di costituzione in mora

