Problemi nel forese | Strade dissestate nell' alluvione di maggio 2023 Dopo oltre due anni ancora nessuna manutenzione

Dopo l’alluvione di maggio 2023, le strade del Forese, come via della Produzione, via dell'Orso e via Minarda a Roncalceci, restano in condizioni critiche. Nonostante il passare di oltre due anni, la mancanza di manutenzione e una gestione discutibile hanno lasciato queste vie dissestate, mettendo a rischio sicurezza e mobilità. Ulisse Babini denuncia questa grave situazione, sottolineando l’urgenza di azioni concrete per ripristinare il decoro e la funzionalità del territorio.

"Cattiva gestione e manutenzione di alcune strade comunali nella zona di Roncalceci: via della Produzione, via dell'Orso, via Minarda. Queste strade, dissestate a seguito dell'alluvione del maggio 2023, dopo oltre due anni non sono ancora state ristrutturate", a segnarlarlo è Ulisse Babini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Problemi nel forese: "Strade dissestate nell'alluvione di maggio 2023. Dopo oltre due anni, ancora nessuna manutenzione"

In questa notizia si parla di: strade - alluvione - maggio - oltre

