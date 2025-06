Problemi alimentari e infezione virale | Mbappé preoccupa il Real Madrid

L'orizzonte del Real Madrid nel Mondiale per Club si fa incerto, tra problemi alimentari e infezioni virali che preoccupano Mbappé. La formazione di Xabi Alonso affronta una partenza difficile, con un pareggio e l'assenza improvvisa del talento francese. Ma cosa cela davvero questa situazione? Scopriamo i dettagli e le implicazioni di questa sfida cruciale, perché il cammino dei Blancos potrebbe riservare sorprese inaspettate.

L’avventura del Real Madrid nel Mondiale per Club non è iniziata nel migliore dei modi. La formazione allenata da Xabi Alonso ha infatti pareggiato per 1-1 nel match contro l’Al Hilal, con Valverde che ha anche fallito un rigore nei minuti finali. Una prova opaca e in cui Blancos hanno faticato anche a causa dell’assenza di Kylian Mbappé, attaccante francese e stella del club madrileno. A sorpresa Mbappé non è nemmeno stato convocato e in tanti si sono chiesti il motivo visto che fino a poche ore prima sembrava essere a disposizione. A parlarne è stato Xabi Alonso nel post gara ma anche il noto quotidiano Marca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it