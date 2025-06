Probabile formazione Inter-Urawa pochi dubbi per Chivu | solo due i ballottaggi

L’attenzione si concentra sulla probabile formazione dell’Inter per il delicato match contro l’Urawa Red Diamonds, in programma sabato 21 giugno alle 21. Con pochi dubbi per Chivu e due ballottaggi aperti, i nerazzurri puntano a mantenere alta la concentrazione e sfruttare al massimo questa sfida cruciale nel Mondiale per club 2025. La partita promette emozioni intense: l’esito potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino delle italiane nel torneo mondiale.

Probabile formazione Inter-Urawa, pochi dubbi per Chivu: possibile il rientro di Francesco Pio Esposito, out Thuram. Le ultime su Sucic e Luis Henrique. In programma sabato 21 giugno alle ore 21 il prossimo incontro dell’ Inter nel Mondiale per club 2025. I nerazzurri affronteranno i giapponesi dell’ Urawa Red Dragons, usciti sconfitti nel match inaugurale contro il River Plate. I nipponici, dunque, non avranno nulla da perdere e in caso di sconfitta sarebbero già con un piede e mezzo fuori dalla competizione. Per la squadra di Chivu, invece, sarà fondamentale centrare la prima vittoria della stagione, così da prepararsi al meglio per la prossima gara contro il River. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabile formazione Inter-Urawa, pochi dubbi per Chivu: solo due i ballottaggi

In questa notizia si parla di: inter - formazione - urawa - pochi

Inter-Lazio, Baroni ha qualche dubbio in avanti! La probabile formazione - Penultima giornata di Serie A, e la sfida tra Inter e Lazio si preannuncia cruciale per entrambe. Mentre la Lazio lotta per mantenere vive le speranze di Champions League, Simone Inzaghi deve risolvere alcuni dubbi in avanti.

Urawa Red Diamonds: la probabile formazione contro l'Inter al Mondiale per club. Nei commenti, altre info sui giapponesi Vai su Facebook

Inter-Urawa diventa... il derby degli Esposito: Seba e Pio si giocano un posto con Lautaro; Focus avversario: gli Urawa Red Diamonds; Il River parte bene e avverte l'Inter: 3-1 all'esordio contro l'Urawa.

Inter-Urawa Red Diamonds: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Urawa Reds Diamonds (sabato 21 giugno 2025 con calcio d`inizio alle ore 21 italiane) è una gara valevole per la seconda giornata nel gruppo E del nuovo Mondiale. Scrive calciomercato.com

Inter-Urawa Reds: dove vederla, orario e probabili formazioni - Urawa Reds: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lumen Field di Seattle si giocherà la gara valevole per l ... Segnala calcionews24.com