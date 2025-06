Pro-Ject sposa Wiim e lancia lo streamer amplificato Uni Box S3

Pro-Ject, rinomato per l’eccellenza audio, sorprende ancora con il nuovo Uni Box S3, l’innovativo streamer amplificato che unisce qualità sonora e funzionalità smart. Derivato dal prestigioso Maia S3, questo dispositivo introduce lo streaming Wiim per un’esperienza musicale senza precedenti. Con il Uni Box S3, Pro-Ject si reinventa, portando la musica in modo semplice, potente e raffinato nelle case di appassionati e audiophile. Scopri come rivoluzionare il tuo modo di ascoltare.

Anche Pro-Ject si lancia nell'ormai affollato mondo degli streamer amplificati con il nuovo Uni Box S3, un integrato derivato dal Maia S3 con l’aggiunta di uno streamer basato sul software Wiim. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Pro-Ject sposa Wiim e lancia lo streamer amplificato Uni Box S3

In questa notizia si parla di: streamer - ject - wiim - lancia

Pro-Ject sposa Wiim e lancia lo streamer amplificato Uni Box S3.

WiiM Ultra: lo streamer audio hi-res dal prezzo imbattibile - res dal prezzo super (329 dollari) con un ampio display touch frontale da 3,5 pollici. Si legge su afdigitale.it

WiiM Ultra Music Streamer & Preamplificatore Digitale | WiiM - Bello da vedere, ottimo da suonare: Il WiiM Ultra ridefinisce la vostra esperienza audio grazie all’elegante design in alluminio e ai componenti di qualità superiore. Segnala abruzzonews24.com