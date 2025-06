Principio d' incendio nel veicolo conducente si getta da auto in corsa sulla Statale | 60enne in codice rosso

Un drammatico episodio sulla Statale 100 di Casamassima, nel Barese: un uomo di 60 anni, colpito da un principio d'incendio nel suo veicolo, ha preso una decisione difficile, gettandosi dalla vettura in corsa nel tentativo di salvarsi. Soccorso tempestivamente, ora si trova in codice rosso in ospedale. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze stradali, e rimane ancora da chiarire cosa abbia scatenato l'incendio.

La sua auto avrebbe avuto un principio d'incendio e, preso dal panico, ha aperto la portiera e si è gettato dalla vettura in corsa. Un uomo di 60 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato soccorso sulla Statale 100, all'altezza di Casamassima, nel Barese. Sul. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Principio d'incendio nel veicolo, conducente si getta da auto in corsa sulla Statale: 60enne in codice rosso

In questa notizia si parla di: principio - incendio - auto - corsa

