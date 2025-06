Primato italiano per il Fvg | la scrittura a mano ritorna a scuola con nuovi insegnati specializzati

Il Friuli Venezia Giulia si conferma all’avanguardia con il primato italiano nella riscoperta della scrittura a mano. In un’epoca dominata da tastiere e schermi, questa regione riporta in auge un’arte antica, formando nuovi insegnanti specializzati e creando una professione tutta nuova: il "Tecnico del segno". Un passo importante per valorizzare la tradizione e innovare l’educazione. La scrittura torna protagonista, donando alle future generazioni strumenti preziosi di espressione e identità.

Un'antica arte torna prepotentemente in auge e, per la prima volta in Italia, si trasforma in una nuova professione. Il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione ad aver riconosciuto ufficialmente la figura del "Tecnico del segno", un professionista specializzato nell'insegnamento della scrittura. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Primato italiano per il Fvg: la scrittura a mano ritorna a scuola con nuovi insegnati specializzati

